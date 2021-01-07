بالوثيقة..المفوضية توجه طلباً للبرلمان يخص أصحاب العقود

2021/01/07 | 15:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ترفع كتاب الى مجلس النواب تطالب بتثبيت منسوبيها من العقود التشغيلية على الملاك الدائم وفق المادة (٢٣) من قانون المفوضية لسنة ٢٠١٩ والذي ينص على تثبيت كافة منسوبيها على الملاك الدائم

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