بعد تحديد جلسة لها.. تعليق للمالية النيابية عن الموازنة

2021/01/07 | 15:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز}كشف عضو اللجنة المالية النيابيةاحمد الحاج رشيد،الخميس،ان الموازنة لم تصل وعد معرفة اللجنة بتفاصيلها.

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