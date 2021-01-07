القضاء يصدر 8 قرارات في أولى جلساته خلال 2021

2021/01/07 | 15:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدر مجلس القضاء الأعلى، الخميس (7 كانون الثاني 2021)، 8 قرارات في الجلسة الأولى لسنة 2021، حضورياً برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان

وقال مجلس القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه تم خلال الجلسة إقرار عدد من القرارات جاءت كالتالي:

أولاً: ‏اقر المجلس ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام ومنح المناصب وإعادة تشكيل ‏بعض المحاكم حسب مقتضيات العمل".‏

ثانياً: ‏ناقش المجلس الاستعدادات الجارية لاحتفالية يوم القضاء العراقي بتاريخ 23 /1 /2021 وقرر أن يكون الاحتفال القادم بأعداد محدودة مراعاة للظرف الراهن بسبب انتشار فايروس كورونا .‏

‏ثالثاً: نقل رحيم نومان هاشم/ رئيس محكمة استئناف ميسان الاتحادية إلى رئاسة محكمة استئناف ‏كربلاء الاتحادية.‏

‏رابعاً: ‏نقل مسلم متعب مدب/ رئيس محكمة استئناف النجف الاتحادية إلى رئيس محكمة استئناف بابل الاتحادية.‏

‏خامساً: نقل حيدر جابر عبد/ رئيس محكمة استئناف بابل الاتحادية إلى رئيس محكمة استئناف النجف الاتحادية .‏

‏سادساً: تكليف حيدر حنون زاير/قاضي ومشرف قضائي في هيئة الإشراف القضائي في رئاستي محكمة استئناف (البصرة، واسط) الاتحادية للقيام بمهام رئيس محكمة استئناف ميسان الاتحادية .‏

سابعاً: ‏اقر المجلس ترشيح القضاة المنتدبين إلى محكمة التمييز الاتحادية إلى مجلس النواب ‏للتصويت على تعيينهم لمنصب قاضي في محكمة التمييز الاتحادية.‏

‏ثامناً: ‏ترشيح القضاة كلا من نجم احمد عبدالله وكاظم عباس حبيب وحسن فؤاد منعم لمنصب نواب ‏رئيس محكمة التمييز الاتحادية ومفاتحة رئاسة الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين".‏

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