صالح يبحث مع السفير الأمريكي المستجدات الإقليمية ودعم الأمن والاستقرار

2021/01/07 | 15:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، وبحث الجانبان المستجدات الإقليمية والدولية، ودعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار.وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين الصديقين، وتطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات في سياق الحوار الاستراتيجي القائم …

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