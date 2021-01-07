مكافحة الإرهاب يلقي القبض على قيادي بداعش ومنتحل صفة ضابط في الأنبار

2021/01/07 | 15:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تمكن أبطال جهاز مكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على أحد الأهداف المُنتمية لعصابات داعـش الإرهابيـة في منطقة الـ٥ كيلو بمحافظة الانبار.وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “كما ونفذت إستخبارات جهاز مُكافحة الإرهاب واجباً نوعياً أسفر عن إلقاء القبض على ما يسمى …

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