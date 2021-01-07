القضاء الأعلى يدعو الجهات المعنية الى تحمل مسؤولية مكافحة الجرائم

2021/01/07 | 15:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد دعا مجلس القضاء الأعلى، جميع الجهات المعنية الى عدم الهروب من مسؤولية مكافحة الجرائم بمختلف صورها.وجاء في بيان لمجلس القضاء تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تمت اليوم مناقشة ما يثيره البعض من تقصير منسوب الى القضاء في مجال مكافحة الجرائم سواء الإرهاب أو الفساد”، موضحاً أن المجلس ممثلاً بمحاكمه …

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