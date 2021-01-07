عقود مفوضية انتخابات ميسان يواصلون تظاهراتهم للمطالبة بالتثبيت

2021/01/07 | 15:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / جدد العشرات من موظفي العقود العاملين في مفوضية انتخابات ميسان ،اليوم الخميس، تظاهراتهم للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم .واكد المتظاهرون ، الذين تجمعوا امام مبنى المفوضية وسط العمارة ، استمرارهم بالتظاهر لغاية تحقيق مطلبهم./انتهى

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