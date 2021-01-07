قائمة اغلى اللاعبين في العالم .. يتصدرها النجم الانكليزي راشفورد

2021/01/07 | 15:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ كشف المركز الدولي للدراسات الرياضية "CIES"، عن قائمة اغلى اللاعبين في العالم حاليا، من خلال سلسلة من المعايير التي تتراوح من كيفية الأداء إلى سنين العمر.وتصدر القائمة، نجم مانشستر يونايتد، الدولي الانكليزي ماركوس راشفورد، بقيمة سوقية بلغت 165.6 مليون يورو.وحل مهاجم نادي بوروسيا دورتموند، النرويجي إيرلينغ هالاند، في المركز الثاني، بقيمة سوقية وصلت إلى 152 مليون يورو، متبوعا بالظهير الأيمن لنادي ليفربول، الإنكليزي، ألكسندر أرنولد، الذي تقدر قيمته حاليا بـ151.6 مليون يورو.وتراجع مهاجم نادي باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، كيليان مبابي، للمركز الخامس، حيث يقدر سعره حاليا بـ149.4 مليون يورو.وبدوره، تراجع المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول، في التصنيف الجديد، حيث لم يدخل قائمة العشرة الأوائل، وجاء في المرتبة 12، بقيمة سوقية بلغت 134 مليون يورو، لكنه ما زال أغلى اللاعبين العرب.وبات الظهير الأيمن لنادي إنتر ميلان، المغربي أشرف حكيمي، ثاني أعلى اللاعبين العرب قيمة تسويقية، إذ أحتل المرتبة الـ16 في التصنيف العالمي الجديد، بـ113.7 مليون يورو.وفيما يلي قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم وفقا للمركز الدولي للدراسات الرياضية:1- ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) - 165.6 مليون يورو2- إيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند) - 152 مليون يورو3- ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول) - 151.6 مليون يورو4- برونو فيرنانديش (مانشستر يونايتد) 151.1 مليون يورو5- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) - 149.4 مليون يورو6- جادون سانشو (بوروسيا دورتموند) - 148.3 مليون يورو7- جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد) - 141.5 مليون يورو8- ألفونسو دايفيس (بايرن ميونيخ) - 139.2 مليون يورو9- رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي) - 136.9 مليون يورو10 - كاي هافيرتس (تشيلسي) - 136 مليون يورو.ثم يأتي بعد ذلك اللاعبان العربيان:12 - محمد صلاح (ليفربول) - 134 مليون يورو16- أشرف حكيمي (إنتر ميلان) - 113.7 مليون يورو./انتهى9

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