الصين تمنع جميع سكان مدينة شيجياتشوانغ من المغادرة

2021/01/07 | 16:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول في مدينة شيجياتشوانغ

الصينية، عاصمة إقليم خبي، اليوم

الخميس، إن السلطات منعت كافة السكان من

مغادرة المدينة ضمن إجراءات مكافحة

تفشي فيروس كورونا.

وجاء هذا القرار بعد أن سجلت الصين

اليوم أكبر

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