بدلاً من التخلص منها... فوائد مذهلة غير متوقعة لقشور الموز والبطاطس

2021/01/07 | 16:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} ربما سمع الجميع بالفعل عن قشر البطاطس المخبوزة أو المقلية، وكذلك رقائق البطاطس المصنوعة منها.هذه مقبلات لذيذة نالت استحسان العديد من الطهاة، لذلك لا تتفاجأ إذا وجدتها في قائمة المطعم.

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