القبض على خمسة متهمين بتهريب المشتقات النفطية في ذي قار

2021/01/07 | 16:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ذي قار: الفرات نيوز} أكد مصدر امني ان قوة من الأمن الوطني في ذي قار وبالتعاون مع سيطرة الكثبان الرملية تمكنت من القبض على خمسة متهمين وضبطت لديهم 3 صهاريج محملة بالنفط الابيض معدة للتهريب.

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