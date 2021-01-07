القاسم يحول تأخره الى هزيمة لفريق الامانة بدوري الكرة الممتاز

2021/01/07 | 16:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

حول فريق القاسم بكرة القدم اليوم الخميس ( 7 كانون الثاني 2021) تأخره بهدف الى هزيمة لفريق امانة بغداد 3-1، في لقاء جرى على ملعب الكفل، ضمن منافسات الجولة ١٣ بدوري الكرة الممتاز.

وقال مراسل (بغداد اليوم)،" بداية الشوط الاول والمباراة شهدت هدف السبق للإمانة في الدقيقة 13 بواسطة بنيامين اكورو، لكن فريق القاسم عاد بالمباراة الى نقطة التعادل وهدف علي كريم في الدقيقة 19 ، وقبل نهاية الشوط الاول بدقيقة واحدة، أعلن حكم اللقاء هيثم محمد علي عن ركلة جزاء لفريق القاسم، سجل منها كرار عبد ياسر هدف التقدم لفريقه والخروج من الشوط الاول متقدما على الامانة 2-1".

وأضاف،" ومع بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة الخامسة منه 50 من زمن اللقاء، عاد علي كريم وهدف القاسم الثالث، ولم تكن هناك ردة فعل للامانة من اجل تقليص الفارق رغم التغييرات التي أجراها مدرب الامانة عصام حمد بإشراك الحد الاعلى للتغيير وذلك بدخول خمسة لاعبين، لكن اللقاء شهد ضغط للقاسم سعياً منه لزيادة الغلة، وصولا الى نهاية اللقاء وفوز القاسم 3-1".

وشهدت الجولة 13 أمس الاربعاء، فوز الجوية على الكرخ، والزوراء على الديوانية، وتعادل النفط والشرطة والصناعات ونفط الوسط، والنجف والكهرباء.

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