البيتكوين تتجاوز 38 ألف دولار وسط مكاسب حادة للعملات المشفرة

2021/01/07 | 16:17 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- أحمد شوقي: تجاوزت عملة البيتكوين مستوى 38 ألف دولار خلال تعاملات اليوم الخميس، لتدفع القيمة السوقية للعملات المشفرة أعلى تريليون دولار للمرة الأولى على

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