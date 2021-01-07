هل يمكن الدفاع بالفلسفة عن الدين ؟! - بوسي الجمسي

2021/01/07 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بوسي_الجمسي "كلنا نعلم أن الزيت علميا لا يختلط بالماء كذلك الفلسفة و الدين لا يجتمعا أبدا فهما متضادان تماما"تلك كانت كلمات أستاذي دكتور الفلسفة و الذي كان لدية تحفظات على علم اللاهوت الفلسفي ؛ حتى أنه لم يكن يعتبره علم .طرحت على نفسي سؤال هل حقا الفلسفة و العلم ضد الدين....؟!للإجابة عن هذا السؤال الذي يبدو سهلا لكن التفكير و البحث للوصول لحقيقة الأمر إحتاج مني سنوات نعم سنوات .



بداية يجب أن ن ......





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