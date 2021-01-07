العراق خيار-الله- على الارض؟!/1 - عبدالامير الركابي

2021/01/07 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالامير_الركابي بديهي ان يستغرب الى ابعد حد، تبني رجل دين عراقي من المذهب السني*، لمقولة بمنتهى الذكاء والفطنه الخارجة تماما عن الوظيفة، ونطاق التفكير المفترض بشخص مثله وبموقعه تقول بلا تردد: "العراق خيار الله على الأرض"، فالمنوه عنه هو دالة قانون ابعد، خارج عن نطاق الايمانيه الأولية الدنيا الحدسية اللاعليّة، بماهي ابراهيمه نبويةـ الى مابعدها، والى قران وقراءة "الغائية الكونيه العليا" التي ماتزال مؤجلة، م ......





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