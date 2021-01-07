2021/01/07 | 16:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – اربيل صادق اليوم رئيس وزراء اقليم كردستان “مسرور بارزاني” على طلب وزارتي التربية والمالية بصرف مستحقات المحاضرين غير المتعينين على ملاك التربية.واوقفت حكومة اقليم كردستان دوام المدارس مطلع نوفمبر الماضي، وسيستمر التوقف حتى 2021/1/16 لكن وزارة التربية تحركت للمطالبة بحقوق المحاضرين وتم مصادقة الطلب اليوم.وسيتقاضى المحاضرين حاملي شهادة البكالوريوس 300 الف …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاقليم يصادق على مستحقات المحاضرين لاشهر اكتوبر ونوفمبر وديسمبر) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاقليم يصادق على مستحقات المحاضرين لاشهر اكتوبر ونوفمبر وديسمبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).