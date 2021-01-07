نائب يطالب باستجواب الكاظمي ويصف حكومته بـ”الفاشلة”

2021/01/07 | 16:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

طالب النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، الخميس، باستجواب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اثر اخفاقه في عدد من الملفات المهمة، فيما وصف حكومة الكاظمي بالفاشلة.

وقال الموسوي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “حكومة الكاظمي فشلت في حل الازمة الاقتصادية والمالية في البلاد”، لافتا الى ان “مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ فاشل ولم يحقق اي اصلاحات حكومية”.

واضاف ان “مجلس النواب سيرفض الموازنة الحالية كون بنودها غير اصلاحية وتؤثر على الوضع الاقتصادي”، مطالبا “باستجواب الكاظمي على خلفية عدد من الملفات التي لم ينجح بها ومن بينها المشكلة الاقتصادية والوجود الاجنبي في البلاد”.

واكدت اللجنة المالية النيابية، امس الاربعاء، ان حديث الحكومة عن مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2021 بانها اصلاحية واهم وغير دقيق.

واكدت اللجنة المالية النيابية، اول امس الثلاثاء، ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لا تمتلك اصلاحات لدعم ايرادات الدولة.



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