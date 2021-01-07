2021/01/07 | 16:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر القضاء العراقي، الخميس، مذكرة اعتقال بحق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خلفية حادثة مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء العراقي يصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس الأميركي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء العراقي يصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس الأميركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).