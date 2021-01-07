البنك المركزي يقيم احتفالا لعوائل الشهداء والجرحى

2021/01/07 | 16:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن البنك المركزي العراقي، الخميس، مشاركة محافظه مصطفى غالب مخيف في حفل تكريم عوائل الشهداء والجرحى لمناسبة اعياد الجيش والشرطة،

وقال المركزي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن الحفل "تضمن توزيع عدد من الهدايا على أبناء الشهداء والجرحى من صنوف قواتنا المسلحة البطلة، ضمن مبادرة مجتمعية يرعاها البنك المركزي العراقي وتشارك فيها رابطة المصارف الخاصة وشركات الصرافة والدفع الالكتروني".

وأكد المحافظ، بحسب البيان، أن "القوات الامنية هم فخر العراق وشعبه فهم من سطروا التضحيات لحفظ هذه البلاد ولو لا بطولاتهم الكبيرة لما استطعنا الوقوف اليوم هنا"، داعيا الى "استذكار تلك البطولات ومثمناً الدور الكبير لعوائل الشهداء والجرحى التي تعجز الكلمات عن وصف التضحيات الجسام المقدمة من قبلهم من اجل الدفاع عن تراب الوطن".

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