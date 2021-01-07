صالح يلتقي الحلبوسي: نقاش حول الأوضاع الاقتصادية وملف الانتخابات

2021/01/07 | 16:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، مستلزمات اجراء الانتخابات وضمان نزاهتها، وذلك خلال استقباله رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (7 كانون الثاني 2021)، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل اليوم الخميس، في قصر السلام ببغداد، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وجرى خلال اللقاء بحث مجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد، حيث تطرّق الاجتماع الى الانتخابات المقبلة، وتم التأكيد على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة والمستلزمات الضرورية لتنظيم الانتخابات المقبلة وبما يضمن نزاهتها، وتحقق إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم بعيداً عن التزوير والتلاعب".

وأضاف، "كما جرى بحث الاوضاع الاقتصادية والصحية التي تواجه البلد، وضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية التي خلّفتها جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، عبر دعم الطبقات الفقيرة وضمان حقوق المواطنين".

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