زاخو يقلب الطاولة على الميناء والقاسم يهزم بغداد

2021/01/07 | 16:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / ارتقى فريق القاسم الى المركز الثامن عشر في دوري الكرة الممتاز بعد ان حقق فوزاً ثميناً على ضيفه امانة بغداد بنتيجة 3-1 في المباراة التي احتضنها اليوم ملعب الكفل لصالح الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري.وتمكن القاسم من الوصول الى النقطة 18 بفضل هدفي لاعبه علي كريم (29) و (49) , وهدف كرار عبد ياسر الذي جاء من ركلة جزاء في الدقيقة (44) ، فيما سجل هدف امانة بغداد الوحيد محترفه بنيامين في الدقيقة (18)، ليتجمد رصيد ابناء العاصمة عند النقطة 18 في المركز السابع.وفي التوقيت ذاته حقق زاخو ريمونتادا وحقق فوزاً هاماً على ضيفه الميناء بنتيجة 2-1 في المباراة التي احتضنها ملعب زاخو .سجل للميناء سيف جاسم في الدقيقة (27) من ركلة جزاء ، فيما انتفض زاخو وعاد للمباراة عبر امجد وليد من ركلة جزاء حصل عليها في الدقيقة (35) ، قبل ان يخطف اللاعب محمد جواد هدف الفوز لزاخو في الدقيقة (82).بهذه النتيجة اصبح زاخو خامساً برصيد 21 نقطة فيما تراجع الميناء الى المركز 17 برصيد 11 نقطة./انتهى

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