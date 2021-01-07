2021/01/07 | 16:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اكد رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ضرورة توفير مستلزمات اجراء الانتخابات وضمان نزاهتها.وذكر بيان رئاسي تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل اليوم الخميس في قصر السلام ببغداد، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي .وجرى خلال اللقاء بحث مجمل التطورات السياسية والامنية والاقتصادية في البلد، والتطرّق الى الانتخابات المقبلة".واضاف البيان :" ان صالح والحلبوسي اكدا ضرورة تهيئة الظروف المناسبة والمستلزمات الضرورية لتنظيم الانتخابات المقبلة بما يضمن نزاهتها، وتحقق ارادة الناخبين في اختيار ممثليهم بعيداً عن التزوير والتلاعب".كما جرى بحث الاوضاع الاقتصادية والصحية التي تواجه البلد، وضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة لمواجهة تحديات الازمة الاقتصادية التي خلّفتها جائحة كورونا وانخفاض اسعار النفط، عبر دعم الطبقات الفقيرة وضمان حقوق المواطنين./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح والحلبوسي يؤكدان ضرورة توفير مستلزمات اجراء الانتخابات وضمان نزاهتها / موسع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح والحلبوسي يؤكدان ضرورة توفير مستلزمات اجراء الانتخابات وضمان نزاهتها / موسع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).