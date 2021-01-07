خبير اقتصادي يؤشر نقطة في الموازنة “تحتم” على الحكومة إعادة صرف الدولار إلى سعره السابق

2021/01/07 | 16:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

بين الخبير الاقتصادي، احسان الكناني، ان تعافي اسعار النفط وتجاوزها عتبة الـ 50 دولار للبرميل يحتم على الحكومة تخفيض قيمة الدولار امام الدينار، خاصة ان تأكيدات اوبك توضح ان هناك الدول المنتجة للنفط ستزيد من صادراتها بنحو 75 الف برميل.

وقال الكناني ان “الحكومة اعدت اول موازنة وضع فيها الدولار بقيمة 1450 دينار، في حين انها لم تخفض سعر برميل النفط في الموازنة”.

واضاف ان “النفط حاليا تجاوز عتبة الـ 50 دولار للبرميل، وهناك مؤشرات ايجابية للارتفاع التدريجي وعودة الاسعار الى طبيعتها قبل جائحة كورونا”.

وبين ان “هناك تأكيدات من اوبك بشأن زيادة الانتاج خلال الايام المقبلة من قبل الدول المصدرة للنفط بنحو 75 الف برميل، وهو ما يمثل مدخولا جديدا للعراق يوفر للحكومة الكثير من المبالغ التي تحتم عليها تخفيض قيمة الدولار امام الدينار في ظل تعافي اسواق النفط وعودة الحياة الى طبيعتها”

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