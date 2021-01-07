محكمة عراقية تصدر مذكرة توقيف بحق ترامب على خلفية اغتيال سليماني والمهندس

2021/01/07 | 16:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد,-(أ ف ب) – أصدرت محكمة عراقية الخميس مذكرة توقيف بحق الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب في إطار التحقيق حول اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس واللواء الإيراني قاسم سليماني بضربة أميركية العام الماضي في بغداد.وكانت إيران قد أصدرت في حزيران/يونيو مذكرة توقيف بحق ترامب وطلبت من الانتربول إصدار […]

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