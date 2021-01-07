جوتيار عادل: الحكومة ستبذل كافة الجهود لضمان حصة الاقليم في الموازنة

2021/01/07 | 16:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل، ان الحكومة ستبذل كافة الجهود من اجل ضمان حصة الاقليم في الموازنة المالية الاتحادية للعام 2021.

وقال عادل في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس عقب جلسة مجلس وزراء الاقليم، ان التشكيلة الحالية لحكومة اقليم كوردستان ومنذ تشكيلها كان هدفها الرئيسي الاتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن النفط والايرادات المالية المتحققة من المنافذ الحدودية وفق أُسس الدستور.

واضاف، انه لم نترك ذريعة للحكومة العراقية لعدم الاتفاق بشأن الموازنة، ونتمنى ان يمرر مشروع قانون الموازنة في مجلس النواب وان حكومة الاقليم ستستمر في العمل على تمرير مشروع القانون سواء بالتباحث مع الاطراف السياسية العراقية او الاطراف الكوردستانية ايضا.

وبشان التهريب في المعابر الحدودية قال عادل، ان حكومة الاقليم قررت القضاء على التهريب في المعابر الحدودية لانها اثرت على واردات الاقليم وطلبت من وزارتي الداخلية والبيشمركة تقديم خططهما للقضاء على التهريب في المعابر الحدودية.

وبصدد رواتب موظفي الاقليم، اشار الى ان الحكومة ستبذل كل ما في وسعها لتامين رواتب موظفي اقليم كوردستان.

PUKmedia متابعة

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