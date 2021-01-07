رئيس الوزراء البريطاني الاسبق: نفذنا 100 الف ضربة جوية واسقطنا 88 الف طن من القنابل على العراق

2021/01/07 | 16:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ترجمة …

اكد رئيس الوزراء البريطاني الاسبق جون ميجور ان قوات التحالف الامريكي البريطاني نفذت اكثر من100 الف ضربة جوية واسقطت طائراته 88 الفا و 500 طن من القنابل على العراق في حرب الخليج عام 1991 .

ونقل موقع فورس نيت البريطاني في مقابلة مع جون ميجور ترجمتها وكالة /المعلومة/ بمناسبة ذكرى حرب الخليج الثانية قوله أن ” نظام صدام غزا الكويت في الثاني من آب عام 1990 وعندما تم التخلي عن الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة ، حدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة موعدًا نهائيًا في 15 كانون الثاني عام 1991 لسحب جميع القوات العراقية وسمح باستخدام “جميع الوسائل الضرورية” لإجبار العراق على الامتثال”.



بحسب قوله .

واوضح أن ” المرحلة الاولى كانت تتمثل بالقصف الجوي المكثف والذي استمر منذ يوم 17 كانون الثاني الى 23 شباط من عام 1991 وقد نفذ التحالف 100 الف ضربة جوية اسقطت 88 الفا و500 طن من القنابل على العراق ودمرت البنية التحتية العسكرية والمدنية على نطاق واسع”.

واشار قائلا ” ادرك جيدًا أن كبار السن من الرجال والنساء يرسلون الرجال والنساء الأصغر سنًا إلى الحرب، وقد نضطر إلى اتخاذ قرار المغادرة ، لكنهم يتحملون خطر التعرض لإصابة خطيرة ، ربما مدى الحياة ، أو عدم العودة على الإطلاق، وهذا ما يثقل الضمير فعلا “.



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