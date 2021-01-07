بالتفاصيل.. الصحة تكشف وعد التميمي لاهالي ديالى

2021/01/07 | 16:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، عن وعد الوزير حسن التميمي لاهالي محافظة ديالى.

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