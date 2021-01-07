2021/01/07 | 16:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن ضبط اربعة عجلات غير اصولية داخل حاويات معدة للتهريب في ميناء ام قصر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احباط محاولة تهريب عجلات عبر ميناء ام اقصر) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احباط محاولة تهريب عجلات عبر ميناء ام اقصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).