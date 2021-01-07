مستشار عراقي: التيار الصدري لن يصل للسلطة.. طرفان قويان لن يسمحا بذلك

وقال حاكم الزاملي، في حديث لـ(بغداد اليوم): "في حال حصل التيار الصدري على رئاسة الوزراء، وهذا ما نسعى وتعمل عليه، سنجعل مؤسسات الدولة لكل العراقيين بعيدا عن اي مسمى"، مبينا أن "شخص رئيس الوزراء سيكون ابويا ويعمل للجميع دون اي تفرقة".
وأضاف الزاملي، أن "التيار الصدري تسلم في السنوات السابقة مناصب كثيرة، وعمل فيها لكل العراق ولم يحولها الى وزارة تابعة له كما تعمل بعض القوى السياسية".
وتابع، أن "التيار سيخوض الانتخابات المقبلة دون اي تحالفات، ولكن بعد اعلان نتائج الانتخابات سيدخل في تحالفات سياسية جديدة مع جهات ليس عليها اي مؤشرات او شبهات، والهدف من ذلك تشكيل حكومة قادرة فعلاً على انقاذ العراق والعراقيين، وهناك جهات كثيرة ترغب بالتحالف معنا من مختلف المكونات".
وكشف الزاملي، في وقت سابق حقيقة تحديد التيار لبعض الشخصيات كمرشحين لرئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة.
وقال في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "التيار الصدري، لغاية الآن لم يبحث قضية المرشحين لرئاسة الوزراء ما بعد الانتخابات المقبلة، وهذا الأمر سابق لاوانة".
وأكد الزاملي ان "التيار الصدري يضم الكثير من الشخصيات الجاهزة والمناسبة لتكون في رئاسة الوزراء بالحكومة المقبلة، خصوصاً ان اختيار هكذا شخصية يجب ان يكون وفق شروط معينة، وهناك الكثير من الشخصيات في التيار لديها هذه الشروط، لكن هذه المسألة لم تبحث بعد".
وأشار القيادي في التيار الصدري، إلى أن "ماينشر في الاعلام بخصوص تعيين او مناقشة الشخصية المقبلة لرئاسة الوزراء من التيار الصدري، غير دقيق".
ودعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مؤخرا، الجميع إلى الاستعداد للانتخابات، وفيما خاطب المتظاهرين بشأن الاعتصامات، لفت إلى أن المرجعية الدينية العليا حققت استقالة رئيس الحكومة السابق، عادل عبدالمهدي، وتحقق فيما بعد تنصيب رئيس الوزراء الحالي، مصطفى الكاظمي، فضلا عن تغيير قانون الانتخابات.
وأشار الصدر في تغريدة مطولة، على صفحته بموقع "تويتر"، إلى أنه "على كل من يعترف بالفساد، يجب عليه أن يعلم أن هناك بابا واسعا قد انفتح لإزالتهم بعيدا عن كل غوغاء وعنف وأذى..
وهو باب الانتخابات".
وأضاف: "فهلموا لتستعدوا لذلك وخصوصا بعد أن حققت المرجعية لكم استقالة (عادل عبد المهدي) وبعد أن حققنا لكم تنصيب (الكاظمي) وتغيير قانون الانتخابات.
وأما باقي طلباتكم فأنتم ستحققونها من خلال صناديق (الإقتراع)".
وخرجت مظاهرات حاشدة، في وقت سابق، لأتباع التيار الصدري في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، وذلك تأييدا لدعوة أطلقتها لجنة الاحتجاجات التابعة للتيار الصدري، تأييدا لرهن زعيم التيار، مقتدى الصدر، مشاركته في الانتخابات بمؤشرات إمكانية تحقيق اغلبية برلماني تتيح للتيار الفوز برئاسة الوزراء.
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