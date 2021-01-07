قرار من حكومة كردستان بشأن عمليات التهريب في المنافذ وتعليق جديد على المحادثات مع بغداد

2021/01/07 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

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قال المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان جوتيار عادل ان الحكومة ستبذل الجهود كافة من اجل ضمان حصة الاقليم في الموازنة المالية الاتحادية للعام 2021.

وقال عادل في مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب جلسة مجلس وزراء الاقليم ان "التشكيلة الحالية لحكومة كردستان ومنذ تشكيلها كان هدفها الرئيسي الاتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن النفط والايرادات المالية المتحققة من المنافذ الحدودية وفق أُسس الدستور".

واردف بالقول "لم نترك ذريعة للحكومة العراقية لعدم الاتفاق بشأن الموازنة، ونتمنى ان يمرر مشروع قانون الموازنة في مجلس النواب العراقي وحكومة الاقليم ستستمر في العمل على تمرير مشروع القانون سواء بالتباحث مع الاطراف السياسية العراقية او الاطراف الكردستانية ايضا".

وبخصوص التهريب في المعابر الحدودية قال عادل ان "حكومة الاقليم قررت القضاء على التهريب في المعابر الحدودية لانها اثرت على واردات الاقليم وطلبت من وزارتي الداخلية والبيشمركة تقديم خططهما للقضاء على التهريب في المعابر الحدودية".

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