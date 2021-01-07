رئيسا الجمهورية والبرلمان يؤكدان ضرورة توفير مستلزمات اجراء الانتخابات وضمان نزاهتها

2021/01/07 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيسا الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، الخميس 7-1-2021، ضرورة توفير مستلزمات اجراء الانتخابات وضمان نزاهتها.

وقال بيان لمكتب رئيس الجمهورية أنه استقبل الحلبوسي في قصر السلام ببغداد، وجرى خلال اللقاء بحث مجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد، حيث تطرّق الاجتماع الى الانتخابات المقبلة، وتم التأكيد على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة والمستلزمات الضرورية لتنظيم الانتخابات المقبلة وبما يضمن نزاهتها، وتحقق إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم بعيداً عن التزوير والتلاعب.

كما جرى وفق البيان بحث الاوضاع الاقتصادية والصحية التي تواجه البلد، وضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية التي خلّفتها جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، عبر دعم الطبقات الفقيرة وضمان حقوق المواطنين.

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