3 مليارات دولار تفصل

2021/01/07 | 16:47 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: يقترب الملياردير الأمريكي "إيلون موسك" من صدارة قائمة أثرياء العالم، حيث تفصله 3 مليارات دولار فقط عن "جيف بيزوس".

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