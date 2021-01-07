خام البصرة يتجاوز 55 دولاراً للبرميل

2021/01/07 | 16:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تجاوز نفط خام البصرة الخفيف، اليوم الخميس، سعر 55 دولاراً للبرميل الواحد.

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