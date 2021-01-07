رئيسا الجمهورية النواب يؤكدان ضرورة توفير مستلزمات الانتخابات وضمان نزاهتها

2021/01/07 | 16:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فيما أكدا ضرورة توفير مستلزمات اجراء الانتخابات وضمان نزاهتها.وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرى خلال اللقاء بحث مجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد، حيث تطرّق الاجتماع الى الانتخابات المقبلة، وتم التأكيد على ضرورة …

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