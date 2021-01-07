دونالد ترامب ، زعيم شعبوي بأيدولوجية فاشية شديد الخطورة - تيسير خالد


دونالد ترامب ، زعيم شعبوي بأيدولوجية فاشية شديد الخطورة - تيسير خالد
2021/01/07 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#تيسير_خالد بقلم : تيسير خالد *وأخيرا اجتمع الكونغرس الأميركي وحسم الامر وقرر ان جو بايدن هو الرئيس المنتخب ، وقبله اجتمع المجمع الانتخابي في الولايات المتحدة الاميركية للبت في نتائج الانتخابات الرئاسية الاميركية ، التي جرت في الثالث من شهر نوفمبر / تشرين الثاني الماضي .

وأعلن فوز جو بايدن في سباق الرئاسة الى البيت الأبيض .

غير ان الامر لم يقف عند هذا الحد ، فردا على المجمع الانتخابي كان اول عمل قام به ال ......

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