دونالد ترامب ، زعيم شعبوي بأيدولوجية فاشية شديد الخطورة - تيسير خالد

#تيسير_خالد بقلم : تيسير خالد *وأخيرا اجتمع الكونغرس الأميركي وحسم الامر وقرر ان جو بايدن هو الرئيس المنتخب ، وقبله اجتمع المجمع الانتخابي في الولايات المتحدة الاميركية للبت في نتائج الانتخابات الرئاسية الاميركية ، التي جرت في الثالث من شهر نوفمبر / تشرين الثاني الماضي .
وأعلن فوز جو بايدن في سباق الرئاسة الى البيت الأبيض .
غير ان الامر لم يقف عند هذا الحد ، فردا على المجمع الانتخابي كان اول عمل قام به ال ......
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