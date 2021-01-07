"رادود" الممانعة

2021/01/07 | 16:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في كلمته في الذكرى السنوية الأولى لمقتل الجنرال قاسم سليماني، عدد أمين عام حزب الله حسن نصرالله مكامن "قوة" لبنان، وأعادها إلى "المقاومة وسلاحها".

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