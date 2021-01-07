الصافرة العراقية حاضرة في بطولة الاندية العربية

2021/01/07 | 16:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اعلنت لجنة الحكام في الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، عن مشاركة حكمين عراقيين في بطولة الاندية العربية “كأس محمد السادس”.

وقال رئيس اللجنة علاء عبد القادر في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الحكمين الدوليين مهند قاسم وواثق مدلل سيغادران الى المغرب لقيادة إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الابطال بين الرجاء المغربي والإسماعيلي المصري”.

واوضح أن “قاسم ومدلل في أتم الجاهزية لإدارة المباراة، خاصة مع مشاركتهما في مباريات الدوري الممتاز، بالتالي اسهم هذا الامر في تأهيلهم بأفضل طريقة ممكنة”.

يذكر أن مباراة إياب نصف نهائي “كأس محمد السادس” للأندية العربية تأجلت لأكثر من مرة بسبب تفشي وباء كورونا.



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