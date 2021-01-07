الصافرة العراقية حاضرة في بطولة الاندية العربية

المعلومة/ بغداد
اعلنت لجنة الحكام في الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، عن مشاركة حكمين عراقيين في بطولة الاندية العربية “كأس محمد السادس”.
وقال رئيس اللجنة علاء عبد القادر في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الحكمين الدوليين مهند قاسم وواثق مدلل سيغادران الى المغرب لقيادة إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الابطال بين الرجاء المغربي والإسماعيلي المصري”.
واوضح أن “قاسم ومدلل في أتم الجاهزية لإدارة المباراة، خاصة مع مشاركتهما في مباريات الدوري الممتاز، بالتالي اسهم هذا الامر في تأهيلهم بأفضل طريقة ممكنة”.
يذكر أن مباراة إياب نصف نهائي “كأس محمد السادس” للأندية العربية تأجلت لأكثر من مرة بسبب تفشي وباء كورونا.
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