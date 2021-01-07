القضاء يرد بآية قرآنية على الانتقادات بشأن مذكرة القبض بحق ترامب

2021/01/07 | 17:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / إعلام القضاء في معرض رد السيد القاضي حيدر علي نوري / المشرف على المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى على ما ينشره البعض من تغريدات تنتقد القضاء بسبب صدور مذكرة قبض بحق الرئيس الامريكي اجاب مكتف بالقول (( سلاماً ....سلاما))

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