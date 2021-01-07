البورصة العراقية تغلق متراجعة

2021/01/07 | 17:00 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة 7sky:

سجل مؤشر “البورصة” العراقية اليوم تراجعا بنسبة 0.27 % , متوقفا عند 493.39 نقطة.

وشهد المؤشر انخفاض أسهم 6 شركات , فيما ارتفعت أسهم 5 أخرى, وحافظت 11 شركة على أسعار أسهمها.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 250,591,004 أسهم, بقيمة 347,229,681 دينارا عراقيا, تحصلت من إبرام 296 صفقة, شملت 22 شركة مساهمة من أصل 104 شركات مسجلة في البورصة .

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