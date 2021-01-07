وفد عسكري ايطالي يكرّم ادارة مطار السليمانية

2021/01/07 | 17:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد رفيع من القوات الايطالية ضمن قوات التحالف الدولي مطار السليمانية الدولي، فيما كرّم الوفد الزائر مدير المطار.

وقال مطار السليمانية الدولي في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، اليوم الخميس: ان وفدا من القوات الايطالية العاملة ضمن قوات التحالف الدولي، زار مطار السليمانية الدولي.

واضاف البيان: انه وضمن اطار التعاون المستمر الذي يقدمه مطار السليمانية الدولي الى القوات الايطالية التي تعمل ضمن قوات التحالف الدولي، كرّم الوفد الايطالي الزائر، مدير مطار السليمانية الدولي المهندس طاهر عبدالله.

PUKmedia خاص

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