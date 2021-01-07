الكشف عن قائمة أقوى جوازات سفر في العالم.. من جاء بالمرتبة الأولى عربيًا وعالميًا؟

2021/01/07 | 17:13 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

كشف احد تصنيف صادر عن مؤشر هينلي لجوازات السفر، تصدر اليابان بامتلاكها اقوى جواز سفر في العالم للعام الرابع على التوالي.

وبحسب التصنيف فإنه يمكن لمواطني دولة اليابان زيارة 191 دولة حول العالم بدون تأشيرة”.

في المركز الثاني، جاء جواز السفر السنغافوري الذي يمكن من زيارة 190 دولة، متبوعا بكل من كويا الجنوبية وألمانيا (189 دولة).

المركز الرابع ضم كل من فنلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وإسبانيا (188 دولة)، أما المرتبة الخامسة فتشاطرتها الدنمارك والنمسا (187 دولة).

وعلى الرغم من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ارتفع جواز السفر البريطاني في الترتيب من الثامن في بداية عام 2020 إلى المركز السابع (185 دولة)، إلى جانب جواز السفر الأميركي.

هذا ويواصل جواز السفر الإماراتي تصدر القائمة بين الدول العربية، حيث احتل المركز 16 ويسمح بدخول 173 دولة.

وقال المؤشر إن جواز سفر الإمارات العربية المتحدة يواصل “مساره الرائع، لاسيما بعدما وقعت الدولة عدة اتفاقيات للإعفاء من التأشيرات العام الماضي”.

ويعتمد المؤشر في تصنيفه على بيانات حصرية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي.

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