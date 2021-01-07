نائب تدعو لترشيق يشمل 4 وزارات في الحكومة لخفض الإنفاق

2021/01/07 | 17:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

دعت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ندى شاكر، اليوم الخميس، إلى ترشيق يشمل 4 وزارات في الحكومة، وذلك لخفض التكاليف والميزانيات الكبيرة للوزارات المشمولة، حسب قولها.

وقالت ندى شاكر جودت، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الوضع المالي والاقتصادي في العراق صعب جدا، وعلى الحكومة ان تتخذ خطوات جادة في معالجة الكثير من السلبيات المتراكمة، والسعي الى تحقيق ترشيق وزاري ينعكس ايجابا على الاقتصاد وتصحيح مسار العمل الحكومي".

ودعت جودت إلى أن "يشمل الترشيق وزارات الهجرة والصناعة والتجارة والزراعة، وتحويلها الى هيئات خاصة، وذلك لانها تكلف ميزانية الحكومة مبالغ مالية ضخم، لما تحتويه من اعداد كبير للوكلاء والمدراء العامين دون اي انجازات".

وتساءلت عضو مجلس النواب عن "دور وزارة التجارة وهي لم تنجح في تامين البطاقة التموينية لملايين العراقيين، والحاجة الى وزارة الهجرة والمهجرين"، مقترحة تحوليها الى "هيئة ترتبط بوزارة اخرى".

واشارت إلى أن "الترشيق الوزاري يأتي لخفض التكاليف والميزانيات الكبيرة للوزارات، خاصة وأنها لم تقدم اي شي"، مبينة أن "هناك العديد من الحلول للازمة المالية في البلاد، لكنها تحتاج الى قرارات جريئة من اجل المصلحة العامة".

وأقرت الحكومة مؤخرا مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، تمهيداً للتصويت عليها بشكل نهائي من قبل البرلمان في الأيام المقبلة.

ويبلغ حجم موازنة العراق لعام 2021، بحسب النسخة التي سربت مسودتها من البرلمان العراقي أكثر من 150 ترليون دينار عراقي، أي أكثر من 100 مليار دولار أميركي، وهو مبلغ يعتبر كبيرا خاصة وأن الكثيرين توقعوا أن تكون موازنة هذا العام، أكثر تحفظا، وسط دعوات لخفض الانفاق الحكومي وتوفير الاموال للموازنة لتدارك الأزمة الاقتصادية الجارية.

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