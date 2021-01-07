الغنام يؤكد استقرار الأنبار أمنيا ويتحدث عن حالة لم تحدث منذ 2003

2021/01/07 | 17:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أكد قائد عمليات الأنبار، اللواء الركن ناصر الغنام، استقرار الاوضاع الامنية في المحافظة ورفع حظر التجوال منذ مدة، فيما اشار إلى أن عناصر داعش المتبقين في بعض مناطق المحافظة يتنكرون بزي رعاة الاغنام للتنقل.

وقال ناصر الغنام، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "الجيش العراقي وفي السنوات الاخيرة يشهد تشكيلا جديدا، وهو مشترك بمعركة عنيفة منذ عام 2014 إلى اليوم مع عناصر داعش".

وعن محافظة الانبار والتي شهدت في السنوات الماضية سيطرة تنظيم داعش على بعض المناطق، ذكر الغنام، أن "حظر التجوال مؤخرا رفع من محافظة الانبار بشكل كامل، بعدما كانت الحركة تتوقف بحلول الساعة الثانية عشر ليلا، وهو وضع لم تشهده الانبار منذ 2003 إلى اليوم".

وأضاف، أن "السيطرات الامنية في المحافظة كانت منتشرة في كل 500 متر، والآن وبعد تفعيل الجهد الاستخباري والتنسيق العالي مع العشائر في المحافظة جرى الاستغناء عن تلك السيطرات"، مبينا أن "الطريق الذي يربط بعض المناطق الحدودية بين سوريا والسعودية والتي كانت تعتبر رخوة امنيا، صار طريقها مؤمنا بالكامل".

وأكد عمليات الأنبار، أن "المحافظة آمنة اليوم وحتى عناصر داعش المعدودين يتنكرون بزي رعاة الاغنام للتنقل المحدود، في وقت تشهد الانبار دوريات مستمرة لتعقب تحركات الارهابيين".

وشهدت محافظة الانبار في سنوات سابقة وضعا امنيا غير مستقر، اثناء وبعد سيطرة تنظيم داعش وبعض المجاميع الارهابية على مناطق في المحافظة، فيما تشهد في السنوات الاخيرة وضعا امنيا مستقرا.

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