بالوثيقة.. برلمان العراق يحدد السبت موعدا لمناقشة موازنة 2021

2021/01/07 | 17:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس نواب العراق، تحديد يوم السبت المقبل، موعدا لمناقشة موازنة 2021.

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