بالوثيقة.. مفوضية الانتخابات تخاطب البرلمان بشان تثبيت موظفي العقود

2021/01/07 | 17:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت وثيقة حصلت “تقدم” على نسخة منها، عن مخاطبة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى مجلس النواب بشان تثبيت موظفي العقود من المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 2019 على ملاك المفوضية اسوة بأقرانهم.

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