السلالة الجديدة لكورونا تقتحم دولة عربية ملاصقة للعراق بـ10 اصابات

2021/01/07 | 17:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور “محمد العبد العالي”، عن تسجيل 10 حالات مصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد داخل المملكة العربية السعودية، وفقًا لقناة الإخبارية.

وقال “العبد العالي”، خلال مؤتمر حول بحث مستجدات فيروس كورونا بالمملكة، إن “رصد الحالات المصابة بالسلالة الجديدة أتى بعد القيام بالمتابعة والرصد والحجر الصحي، والمتابعة للقادمين من السفر، وإجراء التسلسل الجيني الدقيق الذي يتم من خلاله الكشف عن هذه التحورات والذي يستغرق عادةً ما بين 10 و 12 يوم، إلى اكتشاف هذه الحالات”، مؤكدًا أن جميع هذه الحالات تمت الإجراءات المتعلقة بالعزل الصحي لهم، كما تم فحص المخالطين لهم الذين تبين سلبية فحوصاتهم.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية إلى أن الـ10 حالات المصابة بالسلالة المتحورة وصلوا إلى مرحلة التعافي، ولا توجد حاليًا حالات نشطة بهذا التحور.

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