أول تعليق من ترامب بعد المصادقة على فوز بايدن بالرئاسة

2021/01/07 | 17:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه "حتى لو خالف نتيجة الانتخابات سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في 20 يناير/ كانون الثاني الحالي".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، نقلاً عن الرئيس الجمهوري: حتى لو كنت لا أوافق تماما على نتيجة الانتخابات، إلا أن انتقال السلطة سيتم بشكل منظم تماما في 20 يناير"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وأضاف ترامب: "قلت دائما إننا سنواصل معركتنا لضمان احتساب الأصوات القانونية فقط...



في حين أن هذا يمثل نهاية أعظم فترة ولاية في تاريخ الرئاسة، إلا أنها مجرد بداية معركتنا لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وصدق الكونغرس الأمريكي رسميا، اليوم على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالت من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن "الكونغرس، صدق على فوز بايدن بانتخابات الرئاسة بأغلبية 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، وذلك رغم اعتراض أكثر من 12 من أعضاء مجلس الشيوخ و 100 من أعضاء مجلس النواب.

وأضافت أن "ذلك لم يكن ذلك كافيًا لمنع الكونغرس من الموافقة على النتائج ومنع بايدن من تولي منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الجاري".

واستأنف مجلس الشيوخ الأمريكي، في وقت سابق، اليوم الخميس، انعقاده بعد إغلاق مبنى الكونغرس لساعات بسبب اقتحام أنصار ترامب له.

PUKmedia وكالات

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