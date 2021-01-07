انشاء جسر هايدروليكي في السليمانية

2021/01/07 | 17:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مجموعة قيوان المنفذة لمشروع طريق (بابان) المئة متري في السليمانية، اليوم الخميس، عن انشاء جسر هايدروليكي ضمن المشروع.

وقالت مجموعة قيوان في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، ان نسبة الانجاز في مشروع طريق (بابان) المئة متري في السليمانية دخل مرحلة جيدة، مبينة ان المشروع وبعد انهاء فقرات القطع والاملاء، يتضمن انشاء جسر هايدروليكي في منطقة تانجرو تم الشروع به مطلع العام الحالي 2021.

واشار البيان الى، ان الجسر يقع على نهر تانجرو في منطقة قرداغ بأتجاه مدينة عربت، مبينة ان الجسر سيشمل اتجاهين للمركبات وبواقع 9 مسارات لكل اتجاه.

وتابع البيان، ان الكلفة الاجمالية المخصصة للجسر تبلغ 72 مليار دينار ومن المقرر انجازه خلال 6 اشهر (ايام عمل)، مشيرا الى ان المرحلة الحالية للمشروع تتضمن انشاء الركائز.

وحول مراحل عمل طريق (بابان) المئة متري، أوضحت الشركة خلال البيان، ان العمل مستمر في المشروع المرحلة الاولى من المشروع والبالغة 32 كيلومترا، من خلال اعمال، القطع والاملاء وانشاء القناطر.

يشار الى ان مشروع طريق (بابان) المئة متري تم وضع حجر الاساس له في الـ 11 من شهر تموز من العام المنصرم 2020 من قبل رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني وقوباد طالباني نائب رئيس حكومة الاقليم، ومن المقرر انجاز المشروع خلال مدة 3 سنوات وبكلفة اجمالية تبلغ 400 مليار دينار.

PUKmedia خاص

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