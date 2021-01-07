2021/01/07 | 17:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

انتقدت حركة الجيل الجديد في كردستان، الخميس، تسمية وزير للثروات اثر غيابها بسبب سيطرة المسؤولين الفاسدين عليها والعقود التركية.

وقالت النائب عن الجيل الجديد يسرى رجب لـ/المعلومة/ ان “الصراع على تسمية وزير الثروات الطبيعية في كردستان يثير العديد من علامات الاستفهام”.

واضافت انه “اذا كان الاقليم يفتقر للثروات الطبيعية فما الغرض من تسميه وزير لها ام هو مجرد مناصب توزع لإرضاء المسيطرين على حكومة الاقليم”.

وتابعت رجب ان “ثروات الاقليم ذهبت مابين سيطرة الفاسدين والعقود التركية التي ستدمر اقليم كردستان مالم تتحرك الحكومة المركزية لإلغاء العقود النفطية وانقاذ مستقبل الاجيال القادمة”.انتهى25و

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيل الجديد تنتقد تسمية وزير للثروات بكردستان في ظل غيابها) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيل الجديد تنتقد تسمية وزير للثروات بكردستان في ظل غيابها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).