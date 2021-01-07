وزير العمل يعلن تحديد الأجر الأدنى للعامل بـ450 ألف دينار وشمول 90 ألف عامل بقانون التقاعد والضمان

2021/01/07 | 17:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس العمل..الركابي يدعو لاعداد مؤتمر عن سوق العمل واحتياجاتها

دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عادل الركابي الى اعداد وتهيئة لمؤتمر يشمل الجهات الفاعلة من الوزارات حول سوق العمل واحتياجاته نظرا للحاجة الملحة للخروج بتوصيات تنظم قطاع العمل في البلاد.

وقال الوزير خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس العمل يوم الخميس الموافق 7-1-2021 بحضور وكيل الوزارة د عبير الجلبي و ممثلي الوزارات والمديرين العامين في الوزارة والشركاء الاجتماعيين، ان الوزارة ومن خلال دائرة العمل والتدريب المهني بذلت جهودا كبيرة لتنفيذ قانون التقاعد والضمان الاجتماعي وتمكنت من شمول نحو 90 ألف عامل في قطاعات مختلفة بالضمان الاجتماعي في ظروف استثنائية كان يمر بها العراق من وضع صحي متمثل بجائحة كورونا وحظر التجوال، مشيرا الى ان هذا المنجر يأتي للتخفيف عن الاقبال على التوظيف الحكومي في مقابل ضمان حقوق الطبقة العاملة.

واوضح ان اجراءت الوزارة واضحة لحل حزء من مشكلة البطالة التي تعاني منها البلاد، مؤكدا ضرورة مغادرة مفهوم ان الوزارة تقتصر على الرعاية الاجتماعية.

ووجه الوزير خلال الاجتماع بضرورة الاعداد لمؤتمر خاص عن سوق العمل واحتياجاته وتشكيل لجنة تحضيرية تتولى وضع رؤية واضحة ومحاور يتم مناقشتها مع الجهات الفاعلة من الوزارات والشركاء الاجتماعيين للخروج بنتائج تخدم قطاع العمل في البلاد.

وشدد الركابي على اهمية فتح نافذة لوزارة العمل في دائرة الاقامة لمتابعة دخول العمالة الاجنبية للبلاد مع التأكيد على ضرورة عدم ادخال العمالة الى البلاد دون حصولها على اجازة عمل رسمية، فيما اشار الى ان اللجنة الخاصة للنظر باجر العامل اصدرت قرارا بتحديد الاجر الادنى للعامل 450 ألف دينار بدلا من 350.وسيعرض على مجلس الوزراء لاقراره

وجرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الاعمال تضمنت وضع الحلول والمعالجات الخاصة بتفعيل قوانين معالجة البطالة للشباب ومهام المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية وتشغيل الاحداث المطلق سراحهم، فضلا عن مناقشة مقترحات الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق.

هذا والتقى الوزير في ختام اجتماع مجلس العمل عددا من المواطنين ونظر بطلباتهم ووجه الدوائر المعنية بالاستجابة لها ومتابعتها حسب تعلق الامر بعمل الوزارة.

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